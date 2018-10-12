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В ДТП под Чебоксарами погибли 13 человек

Происшествия

Грузовик выехал на встречку

Чебоксары, 12 октября 2018, 00:47 — REGNUM  Как минимум 13 человек стали жертвами столкновения грузовика Mersedes и пассажирского микроавтобуса Fiat под Чебоксарами, передает Russia Today.

По данным регионального управления МВД РФ, детей среди погибших и пострадавших нет. Четверо пострадавших госпитализированы.

Уголовное дело по факту ДТП возбудило региональное Следственное управление МВД: часть 5 статьи 264 УК РФ. Водитель Mersedes задержан.

Напомним, столкновение произошло 11 октября в 19:10 (время местное) в Чебоксарском районе между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Предположительно, авария произошла из-за выезда грузовика на встречку, где он и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим 18 пассажиров.

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