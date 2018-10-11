В страшном ДТП в Чувашии пострадали 20 человек: обновленные данные

Чебоксары, , 23:20 — REGNUM Пресс-центр правительства Чувашии опубликовал обновленные данные о последствиях аварии, произошедшей вечером 11 октября в Чебоксарском районе республики. По последним данным, погибшими числятся 11 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Всего в аварии пострадали 20 человек: 11 — погибли на месте происшествия. Девять пострадавших были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах, из них семь человек госпитализированы, двое отпущены на амбулаторное лечение.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Происшествие находится на личном контроле главы республики Михаила Игнатьева.

При этом ранее в правительстве сообщали, что в аварии погибли 12 человек, семеро пострадали. СМИ сообщают о том, что число погибших выросло до 13 человек. Численность пострадавших также отличается в зависимости от источника информации. Официальные ведомства также дают различные данные.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 19:01 в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту «Канаш — Москва». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

По данным МВД, в автобусе находились 18 пассажиров, детей среди них не было.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил оказать семьям погибших и пострадавшим все необходимую помощь.

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