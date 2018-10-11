По факту ДТП с 12 погибшими в Чувашии возбуждено уголовное дело

Чебоксары, , 22:31 — REGNUM По факту ДТП пассажирского микроавтобуса и грузовика в Чувашии, в котором погибли 12 человек, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель большегруза задержан, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД республики.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, в микроавтобусе ехали 18 пассажиров, детей среди них не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 19:01 в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз.

От полученных травм на месте происшествия скончались 12 человек. Четверо пострадавших госпитализированы, трое пострадавших от госпитализации отказались.

Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту Канаш — Москва. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. На место аварии выезжали премьер-министр Чувашии Иван Моторин, глава МВД Сергей Неяскин, прокурор республики Василий Пословский и начальник ГИБДД региона Владимир Романов.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил оказать семьям погибших и пострадавшим все необходимую помощь.

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