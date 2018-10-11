Власти Чувашии окажут необходимую помощь семьям погибших в ДТП

Чебоксары, , 21:31 — REGNUM Власти Чувашии по поручению главы региона Михаила Игнатьева окажут семьям погибших и пострадавшим в страшном ДТП в Чебоксарском районе всю необходимую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Участниками аварии по уточненной информации стали 19 человек. Из них 12 погибли на месте столкновения, четверо — госпитализированы. Трое пострадавших от госпитализации отказались.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — подчеркнули в правительстве.

На месте ДТП в настоящее время проводятся следственно-процессуальные действия. В район аварии выехали председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин, министр внутренних дел Сергей Неяскин, прокурор Василий Пословский, сотрудники органов власти и силовых структур.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страшная авария произошла около 19:01 в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз.

Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту Канаш — Москва. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения.

На место столкновения выехал глава ГИБДД республики Владимир Романов.

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