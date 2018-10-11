Число погибших в ДТП в Чувашии увеличилось до 12 человек

Чебоксары, 11 октября 2018, 21:01 — REGNUM Число погибших в страшном ДТП в Чувашии увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пострадали пять человек. С травмами различной степени тяжести все пострадавшие госпитализированы.
На место аварии выехал глава ГИБДД республики Владимир Романов.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Работы по ликвидации последствий аварии завершены.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло в Чувашии на 647-м километре трассы М7 в Чебоксарском районе около 19:10 мск.
Пассажирский микроавтобус следовал из Канаша в Москву.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения.
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