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В Чувашии столкнулись автобус и грузовик: погибли 11 человек

Происшествия

Ещё 19 человек получили ранения

В Чувашии столкнулись автобус и грузовик: погибли 11 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Чебоксары, 11 октября 2018, 20:29 — REGNUM  В Чувашии столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Погибли 11 человек. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба главы региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 647-м километре трассы М7 в Чебоксарском районе Чувашии около 19:10 по московскому времени.

Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус Fiat, который следовал из Канаша в Москву.

По предварительным данным, в ДТП погибли 11 человек, ещё 19 получили ранения.

Предположительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на полосу встречного движения.

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