На военной базе в Бельгии сгорел истребитель F-16, двое военных пострадали

Брюссель, , 19:26 — REGNUM На военной авиабазе Флоренн в Бельгии 11 октября произошёл пожар, в результате которого пострадали двое военнослужащих, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Как уточняется, пожар возник во время работ по ремонту истребителя F-16. Самолёт оказался полностью уничтожен огнём, ещё одно воздушное судно повреждено.

Управление по вопросам безопасности полётов в настоящее время проводит расследование по факту произошедшего.

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