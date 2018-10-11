Четверг, 11 Октября 2018 года
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В Грозном 14 человек попали в больницу после посещения кафе

Происшествия

Причиной отравления предварительно считается куриное мясо

Грозный, 11 октября 2018, 18:49 — REGNUM  В одном из кафе в Грозном 14 человек получили пищевое отравление, сообщает 11 октября региональное ведомство здравоохранения.

Предварительной причиной признано употребление в пищу куриного мяса в одной точке общественного питания. Пострадавшие госпитализированы, среди них двое детей, самому младшему из них 7 лет.

В больницу отравившиеся люди начали поступать вечером 10 октября.

Кафе, в котором могли отравиться люди, опечатано, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Причины и подробности массового отравления выясняются.

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Массовые пищевые отравления
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