Четверг, 11 Октября 2018 года
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В Великом Новгороде произошёл пожар в торговом центре

Происшествия

Горело кафе. Пострадавших нет

Великий Новгород, 11 октября 2018, 18:35 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 11 октября, произошёл пожар в торговом центре «Барк» на улице Свободы. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новгородской области, пожар возник в 17:35 в кафе, расположенном в торговом центре.

К прибытию пожарных расчетов в кафе наблюдалось сильное задымление. Все посетители торгового центра были эвакуированы. В 18:07 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

В результате возгорания повреждены помещения кафе, причина устанавливается.

Отметим, что для ликвидации происшествия было привлечено более 10 единиц техники.

Напомним, ранее в Новгородской области прошли массовые проверки пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных комплексов, при этом серьезных претензий к этому торговому центру у пожарных и надзорных органов не возникло.

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Пожары в учреждениях торговли
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