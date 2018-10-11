В Великом Новгороде произошёл пожар в торговом центре

Великий Новгород, , 18:35 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 11 октября, произошёл пожар в торговом центре «Барк» на улице Свободы. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новгородской области, пожар возник в 17:35 в кафе, расположенном в торговом центре.

К прибытию пожарных расчетов в кафе наблюдалось сильное задымление. Все посетители торгового центра были эвакуированы. В 18:07 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

В результате возгорания повреждены помещения кафе, причина устанавливается.

Отметим, что для ликвидации происшествия было привлечено более 10 единиц техники.

Напомним, ранее в Новгородской области прошли массовые проверки пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных комплексов, при этом серьезных претензий к этому торговому центру у пожарных и надзорных органов не возникло.