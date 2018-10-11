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СМИ: В 2018 году могут приостановить и непилотируемые запуски ракет «Союз»

Происшествия

Ракеты «Союз» и потерпевшая аварию «Союз-ФГ» имеют частично схожую конструкцию

Москва, 11 октября 2018, 18:29 — REGNUM  После аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» могут приостановить и непилотируемые запуски ракет «Союз», сообщает 11 октября агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на неназванный источник.

После аварии стартовавшего с Байконура «Союза-ФГ» необходимо проверить и ракеты «Союз», так как оба типа ракет имеют похожее устройство боковых блоков первой ступени, которые, по предварительным данным, могли быть причиной этой аварии.

«Предварительно предполагается приостановка не только пилотируемых, но и непилотируемых пусков на ракетах «Союз», в том числе 19 октября с Плесецка, 31 октября с Байконура и 7 ноября с Куру», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Запуск был произведен для доставки на МКС очередной международной экспедиции.

Из-за аварии ракеты-носителя экипаж корабля был вынужден эвакуироваться в спасательной капсуле и приземлился в Казахстане возле города Джезказган.

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