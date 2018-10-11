Актер Михаил Фатеев покончил жизнь самоубийством в СИЗО

Москва, , 18:07 — REGNUM Российский актёр Михаил Фатеев, известный по роли в сериале «Глухарь», покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба ФСИН.

Тело Фатеева было обнаружено в одной из карантинных камер следственного изолятора №3. По предварительным данным, арестованный покончил жизнь самоубийством.

Известно, что против Фатеева было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия и распространение порнографических материалов».

Напомним, что Фатеев играл в Театре Романа Виктюка. Он также снимался в сериалах, в частности, «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого», «Диверсант» и другие.