Четверг, 11 Октября 2018 года
19:54:15 МСК

Актер Михаил Фатеев покончил жизнь самоубийством в СИЗО

Происшествия

Против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия и распространение порнографических материалов»

Москва, 11 октября 2018, 18:07 — REGNUM  Российский актёр Михаил Фатеев, известный по роли в сериале «Глухарь», покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба ФСИН.

Тело Фатеева было обнаружено в одной из карантинных камер следственного изолятора №3. По предварительным данным, арестованный покончил жизнь самоубийством.

Известно, что против Фатеева было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия и распространение порнографических материалов».

Напомним, что Фатеев играл в Театре Романа Виктюка. Он также снимался в сериалах, в частности, «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого», «Диверсант» и другие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Самоубийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить