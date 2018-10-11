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Рогозин оценил подробности аварии ракеты «Союз»

Происшествия

Положительным моментом глава «Роскосмоса» считает безупречную работу системы аварийного спасения экипажа

Рогозин оценил подробности аварии ракеты «Союз»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Москва, 11 октября 2018, 18:00 — REGNUM  Случай с аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ» содержит как плохие, так и хорошие новости, заявил 11 октября журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, хорошей новостью в данной ситуации является то, что система аварийного спасения экипажа сработала безупречно, однако это не отменяет необходимости провести самое тщательное расследование.

«Авария произошла на ракете с высокой безаварийной статистикой. Это плохая новость. С другой стороны — блестяще сработала система аварийного спасения. Это хорошая новость», — сказал Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что госкомиссия уже начала изучение обстоятельств аварии и оно начнется с изучения телеметрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела аварию при запуске на орбиту космического корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле и не пострадали.

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