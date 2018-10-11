ВВС США запретили полеты истребителей F-35 после крушения в Южной Каролине

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Военно-воздушные силы США ввели временный запрет на полеты для всего флота истребителей F-35 после крушения самолета данной модели в Южной Каролине, 11 октября передает BBC.

«Ожидается, что инспекции будут завершены в течение следующих 24−48 часов», — говорится в заявлении ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Каролине рухнул сверхсовременный американский истребитель F-35B — пилот выжил, однако самолет был уничтожен. Стоимость истребителя составляет около $100 миллионов. Программа создания самолета обошлась в $1,5 триллиона.

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