Четверг, 11 Октября 2018 года
19:53:43 МСК

ВВС США запретили полеты истребителей F-35 после крушения в Южной Каролине

Происшествия

«Ожидается, что инспекции будут завершены в течение следующих 24-48 часов»

ВВС США запретили полеты истребителей F-35 после крушения в Южной Каролине
Иллюстрация: Acc.af.mil
Истребитель F-35

Вашингтон, 11 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Военно-воздушные силы США ввели временный запрет на полеты для всего флота истребителей F-35 после крушения самолета данной модели в Южной Каролине, 11 октября передает BBC.

«Ожидается, что инспекции будут завершены в течение следующих 24−48 часов», — говорится в заявлении ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Каролине рухнул сверхсовременный американский истребитель F-35B — пилот выжил, однако самолет был уничтожен. Стоимость истребителя составляет около $100 миллионов. Программа создания самолета обошлась в $1,5 триллиона.

Читайте также: Пентагон заявил об успехе первого боевого применения истребителя F-35B

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить