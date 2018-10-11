Мертвый полковник СВР был найден в собственной квартире в Москве

Москва, , 17:28 — REGNUM Полковника Службы внешней разведки (СВР) нашли мертвым в его собственной квартире в Москве. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сестра покойного обратилась в правоохранительные органы после того, как её 45-летний брат полковник СВР перестал выходить на связь с 8 октября.

Заявительница сообщила, что её брата 8 октября сбила машина, но от госпитализации он отказался. По всей видимости травма была несерьезной. Однако на связь полковник выходить перестал и сестра написала заявление в полицию.

Вечером 10 октября полиция вскрыла квартиру. Там было обнаружено тело полковника. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По предварительным данным, к моменту вскрытия квартиры полковник был мертв уже 10 часов. Причину смерти сотрудника СВР установит экспертизу.