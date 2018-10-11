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По факту аварии корабля «Союз» возбуждено уголовное дело

Происшествия

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности строительных работ

По факту аварии корабля «Союз» возбуждено уголовное дело
© пресс-служба ЦФО
Место приземления спасательной капсулы

Москва, 11 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварии пилотируемого космического корабля «Союз», сообщает 11 октября пресс-служба ведомста.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК России «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлёкшее причинение крупного ущерба».

«Создана следственная группа, в настоящее время следователи производят осмотр стартового комплекса, производится выемка документации. Следственным путём устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация», — говорится в сообщении СК.

Напомним, сегодня после старта с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на борту вскоре после взлёта произошла внештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление. Аварийная система автоматически отделила спасательную капсулу с космонавтами от ракеты-носителя, экипаж совершил посадку в казахстанской степи.

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