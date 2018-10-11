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Трамп ввел в штате Джорджия режим ЧП из-за урагана «Майкл»

Происшествия

Теперь ликвидация последствий урагана будет на 75% финансироваться из федерального бюджета

Трамп ввел в штате Джорджия режим ЧП из-за урагана «Майкл»
Цитата из к/ф «Ураган над Ямайкой». реж Александр Маккендрик. 1965. Великобритания
Буря

Вашингтон, 11 октября 2018, 16:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим ЧП в американском штате Джорджия в связи с ураганом «Майкл», сообщает 11 октября пресс-служба Белого дома.

Напомним, ранее ураган, ослабевший со второй до четвертой категории, прошелся по побережью штата Флорида, а затем, уже в категории шторма, добрался до Джорджии.

Власти Флориды сообщили о двоих погибших, материальный ущерб до сих пор уточняется.

Стоит отметить, что введение режима ЧП по распоряжению президента позволяет властям штатов получить федеральное финансирование ликвидации последствий стихии. Масштаб этого финансирования составит 75% от затрат на ликвидацию ущерба от природного катаклизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологи допускали, что ураган «Майкл» может превзойти по разрушительности предыдущий ураган «Флоренс».

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