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В Чечне попал в больницу ребенок, получивший побои в детском саду

Происшествия

Прокуратура проводит доследственную проверку

Грозный, 11 октября 2018, 15:52 — REGNUM  В Чечне попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга шестилетний ребенок. По данному факту начата доследственная проверка, пишет «Кавказский узел».

По данным издания, воспитанник одного из детских садов города Грозного был госпитализирован с тяжелыми травмами 10 октября. Как выяснилось, побои ему нанесла сотрудница дошкольного учреждения. Ее действия подпадают под статью о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанном с жестоким обращением.

Вину воспитателя еще предстоит доказать, прокомментировали ситуацию «Кавказскому узлу в департаменте дошкольного образования Грозного.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Чечне уличили в жестоком обращении с детьми няню, которая присматривала за полуторагодовалой дочерью жительницы села Бено-Юрт. Когда на теле и на голове родители стали обнаруживать синяки, родители обратились к правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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