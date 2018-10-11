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Экипаж аварийного «Союза» доставлен на обследование в Джезказган

Происшествия

После отделения первой ступени произошла нештатная ситуация

Джезказган, Казахстан, 11 октября 2018, 15:51 — REGNUM  Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг проходят обследование в казахстанском городе Джезказган перед отправкой на Байконур после аварии ракеты-носителя «Союз МС-10». Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Отмечается, что решение об отправке Овчинина и Хейга на Байконур принял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Экипаж аварийного «Союза» не пострадал при возвращении на землю.

https://twitter.com/roscosmos/status/1050351423022669824

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на космодроме Байконур к МКС была запущена ракета-носитель «Союз МС-10» с членами миссии МКС-57/58 на борту. После отделения первой ступени произошла нештатная ситуация, и аппарат с космонавтами был отстрелен автоматикой. Капсула приземлилась в районе Джезказгана.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что из-за аварии Россия временно прекратит пилотируемые пуски. Ради безопасности экипажей сначала должны быть установлены все обстоятельства ЧП.

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