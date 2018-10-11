Военный в Дагестане погиб при попытке помочь сослуживцам

Махачкала, , 15:31 — REGNUM Военнослужащий из Астраханской области Расул М., погибший на учениях в Дагестане, помогал сослуживцам выбраться из затопленного бронетранспортера. Однако сам покинуть военную машину уже не смог, сообщили 11 октября ИА REGNUM в пресс-службе администрации Харабалинского района области, откуда и был родом погибший.

Астраханец был похоронен 10 октября в Харабалинском районе. Второй погибший — 24-летний Магомедэдин Р. из Каякентского района Дагестана, был похоронен в понедельник на родине, в селе Джаванкент.

Напомним, бронетранспортёр с двумя военнослужащими утонул в Каспийском море 7 октября во время военных учений. Инцидент произошел при десантировании БТР с корабля. Военным не удалось выбраться из боевой машины, когда та начала тонуть.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные учения в Каспийском море являлись частью масштабных командно-штабных учений, проходивших в Южном военном округе на восьми полигонах округа. В них было занято около семи тысяч военных и двух с половиной единиц военной техники.

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