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В Петербурге потушили пожар на складе Кировского завода

Происшествия

Пожар тушили 75 сотрудников МЧС

В Петербурге потушили пожар на складе Кировского завода
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 15:36 — REGNUM  Пожар на складе на территории Кировского завода в Петербурге удалось потушить менее чем за час. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило 11 октября в 14:05 от дома 47 на проспекте Стачек.

«В одноэтажном складском сооружении происходило горение на кровле на площади 100 кв. метров», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 14:08 на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение, подтвердившее повышенный ранг пожара №3. В 14:20 усилиями пожарных произошла локализация пожара, начались работы по проливке и разборке конструкций. В 14:30 было ликвидировано открытое горение, к 15:00 пожар был полностью потушен.

На месте ЧП работали 75 пожарных и 15 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Предыдущий серьезный пожар произошел 12 июля 2017 года в одном из цехов «Петербургского тракторного завода» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод»). В тушении пожара тогда участвовали два вертолета и пожарный поезд РЖД. Погибших и пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на Кировском заводе полностью ликвидирован

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Пожары и взрывы на предприятиях
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