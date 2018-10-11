Из-за задымления эвакуированы ученики и педагоги одной из школ Москвы

Москва, , 15:21 — REGNUM Из здания школы на Астрадамском проезде в Москве в результате возникшего задымления были эвакуированы дети и персонал учебного заведения, передает телеканал «РЕН-ТВ».

По данным московского управления МЧС РФ, причиной инцидента стало короткое замыкание светильника в одном из помещений школы. Эвакуация здания была произведена до прибытия пожарных в целях безопасности учеников и педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в одной из школ Сургута сработала пожарная сигнализация, были эвакуированы более 700 учеников. На место происшествия прибыли семь пожарных расчётов.

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