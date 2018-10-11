Дело «чёрных похоронщиков» на Урале: судебное следствие завершено

Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Ленинский райсуд Екатеринбурга завершил судебное следствие по делу группировки «чёрных похоронщиков». Прокуратура определилась с желаемым наказанием для подсудимых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Всего по делу проходят пять человек: Максим Ч., Денис С., Александр Ш., Сергей К. и Егор А. В зависимости от роли каждого из них уголовные дела возбуждены по факту организации умышленного повреждения чужого имущества, (организации совершения разбоя, умышленного повреждения чужого имущества, разбоя и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Следствие считает, что двое руководителей группировки, будучи участниками рынка по оказанию ритуальных услуг, запугивали конкурентов и повреждали их имущество. Это было сделано с целью прибрать к рукам часть рынка. Группировка функционировала в Екатеринбурге с октября 2015 по май 2016 года.

В целом они уничтожили десять машин конкурентов. А в апреле один из подсудимых напал на сотрудника ювелирной фирмы и похитил у него драгоценности на сумму более 533 тыс. рублей.

Их соучастником был ещё один гражданин. В связи с тем, что он скрывался от следствия, его дело было выделено в отдельное производство. Сейчас его рассматривает Верх-Исетский райсуд.

Ещё один гражданин заключил со следствием соглашение. А дело в отношении Виталия О. по факту повреждения чужого имущество прекращено в связи с истечением срока давности.

Прокуратура определилась с желаемым наказанием для основных участников процесса. Им грозит наказание от 5 лет и 5 месяцев до 12 лет колонии. Судебные прения продолжаются.