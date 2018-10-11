Четверг, 11 Октября 2018 года
16:29:23 МСК

Политический активист угрожал взорвать бомбу перед зданием Конгресса США

Происшествия

Мужчина отстаивал идею альтернативной системы выборов

Вашингтон, 11 октября 2018, 15:25 — REGNUM  В квартире 56-летнего жителя Нью-Йорка, угрожавшего взорвать бомбу перед зданием Капитолия в Вашингтоне, полиция обнаружила бомбу, начиненную 90 кг взрывчатки, пишет газета Kronen Zeitung 11 октября.

Мужчина угрожал взорвать на себе бомбу 6 октября, в день выборов в конгресс. Он был арестован автоинспекцией после того, как сообщил о своих планах журналисту.

На допросе мужчина признался, что хотел взорвать бомбу в Национальном торговом центре в Вашингтоне между мемориалом Линкольна и Капитолийским холмом.

По словам прокуратуры, этим актом он хотел привлечь внимание общественности к альтернативной модели выборов — не с помощью избирательных урн, а путем жребия. Следователи заявляют, что подозреваемый не связан с какими-либо террористическими группами и покушался только на свою жизнь. С ними не согласно ФБР, по мнению которого, взрыв мог причинить большой ущерб и унести множество жизней.

Подозреваемому грозит от года до 10 лет лишения свободы за производство взрывчатых веществ и их транспортировку из одного штата в другой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить