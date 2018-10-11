Об аварии «Союза МС-10» стало известно на 165-й секунде полёта

Байконур, Казахстан, , 14:52 — REGNUM Авария ракеты-носителя «Союза МС-10» была зафиксирована на 165-й секунде полёта. Трансляцию запуска вел 11 октября «Роскосмос».

На 165-й секунде полёта диктор произнес фразу «авария носителя». Носитель должен был доставить на МКС новый экипаж — российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

Вместе с тем источники на космодроме Байконур сообщали о том, что авария произошла на 119-й секунде полета, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени.

Как сообщало ИА REGNUM, нештатная ситуация возникла вскоре после старта «Союза МС-10» с космодрома Байконур. Автоматическая система отстрелила спускаемый аппарат с экипажем, после чего космонавты приземлились в районе города Джезказган. Овчинина и Хейга извлекли из аппарата, травм у них не обнаружено.

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