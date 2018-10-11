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Экипаж «Союз МС-10» доставят в госпиталь Байконура

Происшествия

Автоматика отстрелила спускаемый аппарат с экипажем при возникновении нештатной ситуации

Байконур, Казахстан, 11 октября 2018, 14:37 — REGNUM  Российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллегу Ника Хейга после аварии ракеты-носителя «Союз» доставят в госпиталь Байконура. Об этом 11 октября сообщает телеканал «Звезда».

Экипаж приземлился в спускаемой капсуле в районе города Джезказгана и был обнаружен спасателями. Медики не нашли у Овчинина и Хейга травм, несмотря на это космонавта и астронавта госпитализируют.

«Все живы, здоровы, к ним уже подлетели медики», — прокомментировал посадку экипажа пресс-секретарь «Роскосмоса» Михаил Фадеев.

На земле жертв и разрушений нет. Критической стала 119-я секунда полета ракеты. Нештатная ситуация возникла после того, как отработала первая ступень и от второй ступени стали отделяться боковые блоки. Автоматика отстрелила спускаемый аппарат с экипажем.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз МС-10» должна была доставить на МКС новый экипаж из двух человек, однако после запуска произошла авария. В космической отрасли в настоящее время расследуют инцидент.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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