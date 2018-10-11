Авария бензовоза на шоссе в ДР Конго стала причиной смерти 50 человек

Киншаса, , 15:26 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДРК) более 50 людей стали жертвами аварии бензовоза и легкового автомобиля. Авария произошла на дороге, соединяющей город Киншаса и Матади, главный морской порт страны. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Атоу Матабуана, глава центральной провинции страны, сообщил, что еще около сотни людей получили ранения в результате начавшегося пожара. Огонь быстро распространился по территории и уничтожил также близлежащие жилые дома.

Кроме того, известно, что семеро человек, доставленных в больницу Сэйнт-Люк в городе Кисанте скончались.