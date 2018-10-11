Россия приостанавливает пилотируемые пуски после аварии «Союза»

Москва, , 14:15 — REGNUM Из-за аварии ракеты-носителя «Союза МС-10» Россия временно не будет осуществлять пилотируемые пуски. Об этом 11 октября заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Он пояснил, что в подобных ситуациях пуски прекращаются до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства ЧП. Такое решение обусловлено безопасностью экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз МС-10», которая должна была доставить на борт МКС российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллегу Ника Хейга. После запуска произошла аварийная ситуация, экипаж доставила на землю спускаемая капсула.

Аппарат приземлился в Казахстане. Спасатели обнаружили Овчинина и Хейга и эвакуировали на вертолете. Космонавт и астронавт не пострадали.

Читайте также: Экипаж аварийного «Союза» эвакуирован вертолетами