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Заключенный владимирской колонии выпрыгнул из окна

Происшествия

Окно находилось на первом этаже

Заключенный владимирской колонии выпрыгнул из окна
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Колючая проволока

Владимир, 11 октября 2018, 14:14 — REGNUM  Во Владимирской области один из заключенных исправительной колонии № 4 выпрыгнул из окна после того, как у него нашли запрещенные предметы. Осужденный не получил травм, так как кабинет, который таким образом он хотел покинуть, находился на первом этаже. Как сообщил 11 октября ТАСС, в ближайшее время в колонию посетит уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.

Как сообщила омбудсмен, сейчас мужчина находится в штрафном изоляторе. В УФСИН информацию подтвердили, уточнив, что осужденному была оказана минимальная медицинская помощь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области были случаи голодовки осужденных. Так, заключенные Владимирского централа держали голодовку и требовали встречи с представителями Генеральной прокуратуры, заявляя, что не согласны с некоторыми действиями сотрудников ФСИН.

Читайте ранее в этом сюжете: Голодовка во владимирской колонии прекращена – ФСИН

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Происшествия в местах лишения свободы
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