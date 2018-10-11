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В Подмосковье оставленный без присмотра младенец утонул в ванной

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

В Подмосковье оставленный без присмотра младенец утонул в ванной
christianabella
Ребенок

Красногорск, 11 октября 2018, 14:19 — REGNUM  Следователи проводят проверку по факту смерти шестимесячной девочки в одном из домов Красногорска Московской области, сообщает 11 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, утром 10 октября мать решила искупать дочь, для этого она налила воду в ванную и посадила ребенка в стульчик для купания, после чего ненадолго вышла из ванной комнаты.

Когда она вернулась, девочка лежала в воде вниз лицом, приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, получены объяснения от матери и родственников ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве мужчина после работы обнаружил дома утопленного грудного ребенка в ванне. Пока отец ребенка был на работе, дома с малышом оставалась мать. На момент обнаружения тела мать ребенка уже покинула квартиру, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

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