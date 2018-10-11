В Костромской области обнаружена свалка с опасными отходами

Кадый, Костромская область, , 14:03 — REGNUM В Кадыйском районе Костромской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку с опасными отходами, сообщает ГТРК «Кострома». В результате проверки главе районе был выставлен штраф в размере 440 тысяч рублей.

Свалка с отходами находилась в километре от населенного пункта на площади в 1 гектар. Экспертиза грунта выявила превышение в почве опасных веществ — бензопирена и нефтепродукта — в 5 раз.

«Земле нанесен существенный ущерб, и чтобы восстановить ее, понадобятся годы. За территорию, на которой обнаружили опасный мусор, отвечают районные власти. А потому администрации Кадыйского района и непосредственно главе придется выплатить 440 тысяч рублей. Таков размер компенсации за нанесенный природе ущерб. Кроме того, свалку нужно ликвидировать», — отмечает областное телевидение.

По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления Россельхознадзора Александра Жумаева, «администрации необходимо ликвидировать свалку в течение месяца».