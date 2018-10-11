В Югре эвакуировали из школы более 700 учеников

Ханты-Мансийск, , 14:03 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в школе № 5 сработала пожарная сигнализация, были эвакуированы более 700 учеников. На место происшествия прибыли семь пожарных расчётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО.

ЧП возникло утром 11 октября, на втором уроке, после 10 утра по местному времени. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения.

Пострадавших нет. Работа энергосистемы в учебном заведении восстановлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседнем регионе, в Тюмени 28 сентября 2018 года были эвакуированы из школы 900 учащихся по причине распыления перцового баллончика в школьном коридоре

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