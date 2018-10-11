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Экипаж аварийного «Союза» эвакуирован вертолетами

Происшествия

Для выяснения причины аварии образована государственная комиссия, которая уже приступила к работе

Вашингтон, 11 октября 2018, 13:58 — REGNUM  Российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллегу Ника Хейга эвакуировали из спускаемой капсулы корабля «Союз МС-10». Об этом сообщили в NASA.

Отмечается, что экипаж корабля покинул капсулу, и его в настоящее время эвакуируют на вертолете. Добавим, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что система аварийного спасения корабля «Союз МС-10» сработала штатно и его экипаж спасен.

Также глава госкорпорации заявил, что для выяснения причины аварии образована государственная комиссия, которая уже приступила к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятной причиной аварии при старте космического корабля «Союз МС-10» могло стать плохое крепление блоков второй ступени ракеты-носителя.

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Падения космических аппаратов
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