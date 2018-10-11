Ярославцы предлагают свою помощь космонавту Алексею Овчинину

Ярославль, , 13:27 — REGNUM Жители Рыбинска и всей Ярославской области звонят местными властям и предлагают помощь космонавту Алексею Овчинину, попавшему в аварию при старте ракеты «Союз МС-10» к МКС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

Российский космонавт Алексей Овчинин является уроженцем и почётным гражданином Рыбинска.

«Все переживаем, все у телевизора сейчас. У меня есть друзья-космонавты, и я связался с ними. Они сообщают, что все хорошо, ребята приземлились. Сейчас их эвакуируют, а дальше будем ждать от них новостей. По предварительной информации, травм нет. В Рыбинске мы все переживаем. Мне звонят дети, школьники, учителя просят наладить связь, потому что волнуются», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

Добряков сообщил, что мать космонавта находится сейчас в Москве, с родственниками налажена связь. Губернатор тоже связался с мэром Рыбинска. И если какая-то помощь нужна космонавтам, то она будет оказана незамедлительно.