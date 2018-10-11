Полиция задержала младшего брата Кокорина по делу о хулиганстве

Москва, , 13:34 — REGNUM В рамках расследования уголовных дел против нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева установлены еще трое участников инцидента, среди них — младший брат Кокорина Кирилл, сообщает 11 октября пресс-служба столичного главка МВД РФ.

«В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с остальными задержанными проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в одном из кафе Москвы произошла драка с участием Кокорина и Мамаева, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга РФ Денис Пак. Кроме того, сотрудники МВД установили причастность футболистов к избиению водителя телеведущей «Первого канала». Спортсменов задержали на 48 часов по делу о хулиганстве.

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