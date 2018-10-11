В Кремле прокомментировали аварию «Союза»

Москва, , 13:15 — REGNUM Аварию космического корабля «Союз МС-10» прокомментировал 11 октября на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Слава Богу, космонавты живы», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков отметил, что благополучный исход инцидента, произошедшего после старта ракеты с космодрома «Байконур», обусловлен тем, что «должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что совершивший аварийную посадку экипаж космического корабля «Союз МС-10» жив.

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