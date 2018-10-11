В столице Молдавии завершили разбор завалов на месте взрыва в жилом доме

Кишинёв, , 13:01 — REGNUM Правительство Молдавии выделило по 50 тыс леев (около 3 тыс евро) семьям погибших в результате взрыва в жилом доме в Кишиневе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, спасатели 11 октября завершили разбор завалов на месте взрыва.

По официальной информации, в результате взрыва погибли четыре человека. Еще трое, получившие тяжелые ранения, включая одного спасателя, все еще находятся в больнице. 29 человек из пострадавшего дома находятся в центре временного проживания.

Причина взрыва, произошедшего 6 октября на Московском проспекте в Кишиневе, до сих пор окончательно не установлена. По предварительной версии, это произошло из-за утечки газа из баллона.

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