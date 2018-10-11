Адвокат Кокорина заявил, что футболиста спровоцировал Денис Пак

Москва, , 13:01 — REGNUM По словам адвоката футболиста Александра Кокорина, глава департамента Минпромторга Денис Пак спровоцировал футболиста, поэтому действия форварда «Зенита» не являются хулиганством. Об этом сообщает 11 октября RT.

По словам юриста Олега Попова, действия Кокорина могут быть квалифицированы только как побои, и не должны проходить под статьёй «Хулиганство». Также адвокат сообщил, что чиновник якобы несколько раз нецензурно оскорбил Кокорина.

Также Попов подчеркнул, что его подзащитный не участвовал в инцидентах, который произошли ранее 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Instagram Александра Кокорина появилась запись с извинениями отчима футболиста Кирилла Логинова за поступок его пасынка.

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