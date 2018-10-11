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Ураган «Майкл» унес жизни двух человек в США

Происшествия

После выхода на побережье ураган ослаб до тропического шторма

Ураган «Майкл» унес жизни двух человек в США
Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Вашингтон, 11 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Житель округа Гэдсден в штате Флорида погиб в собственном доме. Упавшее дерево заблокировало мужчине выход из дома, а перекрытые дороги и обрывы линий электропередач помешали спасателям прийти ему на помощь.

В округе Семинол погиб 11-летний ребенок. Трагедия произошла возле одноименного озера, её подробности пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Майкл» достиг Восточного побережья США 10 октября. После выхода на побережье он ослаб до тропического шторма. Во Флориде был введен режим чрезвычайного положения.

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Ураганы, шторма, бури
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