Четверг, 11 Октября 2018 года
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При старте ракеты-носителя «Союз МС-10» к МКС произошла авария

Происшествия

Экипаж жив

При старте ракеты-носителя «Союз МС-10» к МКС произошла авария
Иллюстрация: Spacefacts.de
Миссия «Союз МС-10»

Байконур, Казахстан, 11 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС оказался аварийным. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

Носитель должен был доставить на орбиту членов миссии МКС-57/58. Это российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж жив и возвращается на землю в режиме баллистического спуска, передает RT. Спасатели отправлены на поиски космонавта и астронавта.

Уточняется, что на ракете «Союз» после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. За стартом на космодроме «Байконур» наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн.

Читайте развитие сюжета: Спасатели обнаружили экипаж МКС после аварийной посадки

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Космические полеты, аппараты и исследования
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