В Туле найдена свалка эпидемиологически опасных медицинских отходов

Тула, , 12:23 — REGNUM Стихийная свалка медицинских отходов обнаружена в Туле. Следственные органы начали доследственную проверку — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 11 октября.

Свалка медицинских отходов была обнаружена накануне, 10 октября, в ленинском районе Тулы — в районе садового товарищества «Пищевик». Следователь, проводивший осмотр места, обнаружил здесь же ведро маркированное как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы). Сейчас СКР устанавливает, каким образом могла появиться свалка в этом районе.

К медицинским отходам класса «Б» относятся отходы, представляющие эпидемиологическую опасность. Такие отходы образуются в процессе деятельности фармацевтических, медицинских учреждений, лабораторий. При этом при утилизации такие отходы, в соответствии с законодательством, должны быть определенным образом обеззаражены