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Опубликовано видео первого допроса Мамаева и Кокорина

Происшествия

Мамаев старается уклониться от ответов на вопросы и не хочет показывать свое лицо на камеру, в то время как Кокорин ведет себя более свободно и открыто отвечает на вопросы

Москва, 11 октября 2018, 12:20 — REGNUM  Видеозапись допроса в полиции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева была опубликована в Youtube-канале «Телеканал 360».

На кадрах видеозаписи заметно, что Мамаев старается уклониться от ответов на вопросы и не хочет показывать свое лицо на камеру, в то время как Кокорин ведет себя более свободно и открыто отвечает на вопросы правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые совершили несколько нападений в центре Москвы, стали фигурантами дела о хулиганстве.

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