Пожар на военных складах на Украине потушили

Чернигов, Украина, , 12:19 — REGNUM По состоянию на 10.30 11 октября пожар на территории 6-го арсенала в районе пос. Дружба Ичнянского района Черниговской области Украины ликвидирован. Об этом с места чрезвычайного происшествия заявил начальник Управления по коммуникациям и прессе министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай.

По его словам, в настоящее время на двух площадках из-за тления происходят одиночные взрывы низкой интенсивности. Значительно уменьшилось задымление.

«На территории арсенала силами ВС Украины и ГСЧС организовано тушение очагов тления на технической территории. В настоящее время, на технической территории арсенала работает девять пожарных танков ГПМ-54, три инженерные машины разграждения, два пожарных самолета АН-32П от ГСЧС и девять пожарных машин. 10 октября самолетами осуществлен 21 сброс воды. По состоянию на 10.30 сегодня уже осуществлено девять сбросов воды», — информирует пресс-служба минобороны Украины.

Отмечается, что с 10 октября на территории арсенала приступили к работе 10 групп разминирования, «которые осуществили поверхностную очистку 70% административной территории арсенала».

«В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов, патрули Военной службы правопорядка ВС Украины организуют помощь местному населению, а также осуществляют меры по поддержанию правопорядка», — говорится в сообщении.

Кроме того, исполняющая обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации Юлия Свириденко призвала коммунальные службы оперативно восстановить поврежденное электро‑ и газоснабжение.

«Необходимо оперативно всем соответствующим службам сработать так, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои дома. Должно быть восстановлено электро‑ и газоснабжение. Понятно, что необходимо провести значительный комплекс работ по проверке газовых сетей. На это даем максимум пять суток. Первоочередная задача — люди должны быть с теплом», — сказала Свириденко на заседании областного оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на военных складах, передает пресс-служба ОГА.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Черниговской области на территории 6-го арсенала министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военных. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. На военном арсенале хранятся патроны, артиллерийские (калибра 122 мм, 120 мм), минометные и танковые снаряды.

Напомним, по факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины («небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет. 10 октября правительство Украины выделило из резервного фонда Государственного бюджета на 2018 год 3,5 млн долл на преодоление последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории военного склада минобороны.