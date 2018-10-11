Четверг, 11 Октября 2018 года
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Под Ичней начали разминирование 16-километровой зоны вокруг арсенала

Происшествия

В спасательных работах участвуют около 1 тыс. человек

Под Ичней начали разминирование 16-километровой зоны вокруг арсенала
Дэвид Бомберг. Работа саперов (фрагмент). 1919

Ичня, Украина, 11 октября 2018, 12:13 — REGNUM  Подразделения пиротехников государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начали разминирование 16-километровой зоны вокруг арсенала №6 в Черниговской области, сообщает 11 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, к спасательным работам привлечены порядка 1 тыс. человек и 212 ед. техники от ГСЧС, полиции, нацгвардии, службы безопасности Украины (СБУ), коммунальных служб.

Отмечается, что 11 октября самолеты Ан-32П провели три сброса воды общим весом 24 т на отдельные очаги пожара, всего с начала спасательных работ было сброшено 192 т воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв в арсенале возле города Ичня.

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