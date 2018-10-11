В Орле ищут свидетелей смертельного ДТП с троллейбусом

Орел, , 11:58 — REGNUM В Орле следователи ищут очевидцев аварии с участием троллейбуса, в результате которой погибли три человека. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Всех, кто находился в момент аварии в троллейбусе, а также в маршрутном такси на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» 9 октября в момент аварии, и других очевидцев просят о содействии следствию. Для этого нужно обратиться в следственный отдел по телефонам 8−4862−59−19−92, 8−920−815−65−55 (дежурный СУ) или по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансная авария на остановке «Дворец спорта» в Орле произошла днем 9 октября. Водитель троллейбуса, подъезжая к остановке, сбил группу людей, которые в этот момент выходили из автобуса. В результате три человека погибли, двое получили травмы.

СКР возбудил уголовное дело в отношении водителя троллейбуса. При этом в МУП «ТТП», где работает женщина, сообщили, что за десять лет она не допустила ни одной аварии. Дело возбуждено и в отношении водителя маршрутного автобуса — по данным следствия, он нарушил правила дорожного движения и начал выпускать пассажиров, не встав к остановке.

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