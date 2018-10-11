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Прокуратура начала проверку после массового отравления в Еврейской АО

Происшествия

«Все госпитализированные посетили одно и тоже кафе»

Биробиджан, 11 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Прокуратура начала проверку после массового отравления жителей села Ленинское в Еврейской автономной области, сообщает 11 октября «Интерфакс» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

По данным ведомства, в больнице находятся 20 человек, из них четверо детей. Одна женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Все госпитализированные посетили одно и тоже кафе. У кого-то был праздник, кто-то просто ужинал, а кто-то брал еду на вынос», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности») после массового отравления студентов духами.

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