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Кубань: экс-замглавы Темрюка отметил увольнение пьяной гонкой по городу

Происшествия

Бывшего чиновника задержала полиция. В администрации сообщили, что он уже уволен, и связали поведение бывшего сотрудника с потерей им работы

Темрюк, Краснодарский край, 11 октября 2018, 11:26 — REGNUM  Бывший заместитель главы Темрюкского городского поселения был задержан и доставлен в отдел полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба администрации района 11 октября.

По информации пресс-службы чиновник был накануне уволен с должности решением главы города Максима Ермолаева.

«Данное решение вызвало эмоциональный срыв у уволенного чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия», — пояснили в пресс-службе.

«В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесет справедливое наказание», — говорится в сообщении.

Между тем, в сети уже появилась запись гонки полицейских за автомобилем экс-чиновника, а также беседы задержанного с сотрудниками полиции. Полицейский за кадром перечисляет правонарушения: выезд на полосу встречного движения — четыре раза, выезд на полосу встречного одностороннего движения, управление автомобилем в нетрезвом виде. В ответ бывший чиновник отрицает все нарушения, а затем высказывает, все что думает о полицейских — в нецензурной форме.

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