Отчим Мамаева принес от его лица извинения всем пострадавшим

Москва, , 11:18 — REGNUM Пострадавшему в потасовке в центре Москвы главе департамента Министерства промышленности и торговли Денису Паку принесены извинения от лица участвовавшего в драке футболиста Александра Кокорина. Пост был опубликован в Instagram Кокорина его отчимом Кириллом Логиновым.

По его словам, футболист «искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака» и приносит свои извинения как чиновнику, так и болельщикам, партнерам по команде и «всем, кого подвёл таким поведением».

Как сообщало ИА REGNUM, отец футболиста Павла Мамаева и его агент Константин Мамаев пытался оправдать Мамаева в скандале с избиением в Москве директора департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергея Гайсина.

Читайте также: Агент Мамаева негодовал из-за желания «Краснодара» расторгнуть контракт