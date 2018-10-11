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Отчим Мамаева принес от его лица извинения всем пострадавшим

Происшествия

Футболист «искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака» и приносит свои извинения как чиновнику, так и болельщикам, партнерам по команде и «всем, кого подвёл таким поведением»

Москва, 11 октября 2018, 11:18 — REGNUM  Пострадавшему в потасовке в центре Москвы главе департамента Министерства промышленности и торговли Денису Паку принесены извинения от лица участвовавшего в драке футболиста Александра Кокорина. Пост был опубликован в Instagram Кокорина его отчимом Кириллом Логиновым.

По его словам, футболист «искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака» и приносит свои извинения как чиновнику, так и болельщикам, партнерам по команде и «всем, кого подвёл таким поведением».

Как сообщало ИА REGNUM, отец футболиста Павла Мамаева и его агент Константин Мамаев пытался оправдать Мамаева в скандале с избиением в Москве директора департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергея Гайсина.

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