Пенсионерка погибла под колесами КамАЗа в Москве

Москва, , 11:14 — REGNUM Смертельный наезд на пожилую женщину совершил водитель грузовика на Нахимовском проспекте в Москве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 10 октября возле дома 57. Пенсионерка 71 года попала под КамАЗ и скончалась на месте от полученных травм.

Прибывшие на место правоохранители задержали водителя грузовика. Им оказался 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, рассказал источник Агенству городских новостей «Москва».

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Варшавском шоссе в Москве пешехода сбил актер Дмитрий Назаров, известный зрителям по сериалу «Кухня». Он вызвал пострадавшему «скорую». По предварительным данным, пешеход был пьян.

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