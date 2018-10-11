Суд приговорил жителя Тольятти к девяти годам за участие в ИГ*

Тольятти, Самарская область, , 11:17 — REGNUM Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Тольятти к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 октября пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Суд установил, что в апреле 2017 года мужчина транзитом через Турцию прибыл в Сирию и вступил в ряды боевиков. В июне того же года против него было возбуждено уголовное дело.

В марте 2018 года подсудимый перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генконсульство РФ с просьбой вернуться на родину. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ после прилета в Россию.

В итоге суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске осудили гражданина Таджикистана за вербовку жителей России в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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