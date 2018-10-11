Росздравнадзор проверит закупки льготных лекарств в Саратове

Москва, , 11:05 — REGNUM Росздравнадзор проведет проверку приобретения льготных лекарственных препаратов в Саратовской области. Такое поручение дала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Проверка начнется в связи с тем, что из-за отсутствия лекарств в Саратове 14 сентября 2018 года скончалась 28-летняя женщина, больная сахарным диабетом. Как выяснилось, врачи поликлиники пять месяцев не могли выписывать молодой женщине льготные лекарства, объясняя это проблемами с закупками лекарств Минздравом Саратовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В настоящее время прокуратура установила, что перебои с поставками лекарств возникли из-за того, что торги, организованные саратовским Минздравом в мае 2018 года, были признаны несостоявшимися. Только в августе удалось заключить госконтракт на поставку лекарств.

Читайте подробнее: В Саратове из-за нехватки необходимых лекарств скончалась женщина-диабетик

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 37% граждан РФ считают доступность льготных лекарств для населения в своем регионе в 2018 году «высокой» или «хорошей». При этом почти столько же (38,8%) заявили об обратном. 68% медработников ответили, что им известны случаи, когда в 2018 году пациентам не выписывали льготный рецепт из-за его отсутствия в аптеках.

А также на эту тему: Медики рассказали о нехватке в России льготных лекарств